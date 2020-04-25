«Барселона» определилась с суммой, за которую может расстаться с Семеду

Тяжёлая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, может вынудить «Барселону» расстаться с крайним защитником Нелсоном Семеду. Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба уже выставило ценник за португальца — € 45 млн.
Ранее «Барселона» рассматривала возможность продления контракта защитника, однако из-за паузы в европейском футболе клуб теряет слишком много прибыли, что вынуждает расстаться с рядом игроков летом.
Семеду выступает за «Барселону» с июля 2017 года. Ранее он представлял «Бенфику», «Фатиму», «Бенфику-2» и «Шентренше». Контракт Нелсона с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года. В этом сезоне 26-летний португалец провёл 21 матч в чемпионате Испании, отдал 2 результативные передачи и заработал 1 жёлтую карточку.
- 25 апреля 2020
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