Таджикистан приостановил массовые мероприятия

В Таджикистане с 25 апреля в соответствии с решением республиканского штаба по профилактике коронавируса запрещено проведение всех видов массовых мероприятий, сообщает «Ховар».



Это решение ставит под вопрос продолжение сезона в чемпионате Таджикистана по футболу. Штаб принял решение временно запретить экспорт всех видов зерновых и бобовых культур за рубеж.



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово перенесли и отменили практически все спортивные соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 800 тыс. человек.