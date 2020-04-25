Геркус: ограничения на прогулки выглядят шаманством, а не научным подходом
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции.
«На фоне то и дело вспыхивающих очагов заражения в медицинских учреждениях, с десятками заражённых врачей и сотнями пациентов, ограничения на прогулки, пробежки, закрытие школ, выглядит шаманством, а не научным подходом. Я не против, если что, посидим ещё, был бы смысл», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). На 25 апреля в мире выявлено более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 800 тыс. человек.
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