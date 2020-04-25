Правоохранительные органы заинтересовались смертью футболиста Самохвалова

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались смертью 22-летнего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против».
Во время проверки у полиции появилась информация, что Иннокентию три года назад был поставлен диагноз «миокардит», однако он продолжал профессионально заниматься спортом. Исходя из документов, имеющихся в распоряжении источника, на момент обследования в 2017 году диагноз спортсменка подтверждён не был.
При этом Самохвалов дважды в год проходил углублённые обследования в клинике спортивной медицины. Последнее обследование показало, что Иннокентий «практически здоров» (такую формулировку медики обычно пишут всем игрокам, без особых проблем прошедшим медосмотр), в результате чего он был допущен врачами к сезону.
В настоящий момент материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции. Существует вероятность, что они будут переданы в Следственный комитет РФ. В этом случае следователи будут узнавать, была ли на самом деле у Иннокентия миокардия и имели ли право врачи допускать его к соревнованиям.
Самохвалов — воспитанник московского «Локомотива». 20 апреля футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки, он скончался. У футболиста остались супруга и дочь.
Позже выяснилось, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. По словам российского тренера Андрея Талалаева, Самохвалов писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск.
Ранее в Сети появилось видео с места смерти Самохвалова:
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