Правоохранительные органы заинтересовались смертью футболиста Самохвалова

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались смертью 22-летнего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против».



Во время проверки у полиции появилась информация, что Иннокентию три года назад был поставлен диагноз «миокардит», однако он продолжал профессионально заниматься спортом. Исходя из документов, имеющихся в распоряжении источника, на момент обследования в 2017 году диагноз спортсменка подтверждён не был.



При этом Самохвалов дважды в год проходил углублённые обследования в клинике спортивной медицины. Последнее обследование показало, что Иннокентий «практически здоров» (такую формулировку медики обычно пишут всем игрокам, без особых проблем прошедшим медосмотр), в результате чего он был допущен врачами к сезону.



В настоящий момент материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции. Существует вероятность, что они будут переданы в Следственный комитет РФ. В этом случае следователи будут узнавать, была ли на самом деле у Иннокентия миокардия и имели ли право врачи допускать его к соревнованиям.



Самохвалов — воспитанник московского «Локомотива». 20 апреля футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки, он скончался. У футболиста остались супруга и дочь.



Позже выяснилось, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. По словам российского тренера Андрея Талалаева, Самохвалов писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск.

Ранее в Сети появилось видео с места смерти Самохвалова:

Уткин: обвинять «Локомотив» в смерти Самохвалова лишено всякого смысла