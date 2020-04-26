Championat.com Liga Pro продолжается. Вечерний турнир стартует в 17:30

Сегодня, 26 апреля, продолжился первый тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали выступления на дневном турнире. С результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».



В 17:30 мск начнётся вечерний турнир Championat.com Liga Pro, в котором примут участие ещё пятеро киберспортсменов. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.



1. Кирилл Ординарцев (ARUHITO10) — «Реал»

2. Михаил Запорожец (TORRES) — «Бавария»

3. Руслан Уразбахтин (RUSPRO) — «Милан»

4. Данила Шемякин (SHEMYAKIN ONZE) — «Пари Сен-Жермен»

5. Илья Пелехацкий (I_PELE) — «Манчестер Юнайтед»



РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ



За трансляциями всех матчей можно следить на «Чемпионате» и на сервисе Twitch.