Championat.com Liga Pro продолжается. Вечерний турнир стартует в 17:30
Сегодня, 26 апреля, продолжился первый тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали выступления на дневном турнире. С результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
В 17:30 мск начнётся вечерний турнир Championat.com Liga Pro, в котором примут участие ещё пятеро киберспортсменов. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.
1. Кирилл Ординарцев (ARUHITO10) — «Реал»
2. Михаил Запорожец (TORRES) — «Бавария»
3. Руслан Уразбахтин (RUSPRO) — «Милан»
4. Данила Шемякин (SHEMYAKIN ONZE) — «Пари Сен-Жермен»
5. Илья Пелехацкий (I_PELE) — «Манчестер Юнайтед»
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
За трансляциями всех матчей можно следить на «Чемпионате» и на сервисе Twitch.
Читайте также
- 26 апреля 2020
-
18:48
-
18:34
-
18:27
-
18:06
-
18:05
-
17:51
-
17:46
-
17:42
-
17:30
-
17:29
-
17:28
-
17:18
-
16:57
-
16:53
-
16:25
-
16:03
-
15:55
-
15:41
-
15:37
-
15:13
-
14:59
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:58
-
13:19
-
13:12
-
12:55
-
12:48
-
12:26
-
12:21
-
11:59
-
11:53
-
11:40
-
11:29
Партнерский контент