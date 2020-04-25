Экс-игрок «Спартака» признался, что «крал» бутсы у Бензема

Бывший полузащитник «Спартака», ныне выступающий за колумбийский «Атлетико Насьональ», Тино Коста рассказал забавную историю, случившуюся на старте его профессиональной карьеры.
«Приехав во Францию из Гваделупы, я стал ездить на просмотры в разные клубы, одним из которых был „Лион“. Тогда за него начинал выступать Карим Бензема, мы даже делили с ним одну комнату.
Как-то раз я открыл шкаф и увидел там несколько пар бутс. На улице шёл дождь. Периодически я „крал“ некоторые из них, пользовался ими, потом мыл и ставил на место.
Спустя много лет во время одного из матчей „Валенсии“ и „Реала“ (с 2010 по 2013 год Тино выступал за „летучих мышей“. — Прим. „Чемпионата“) я признался Кариму в той „краже“. Он сказал: „Вот сукин сын, а я никогда этого не замечал“. Мы лишь посмеялись над той историей», — цитирует Косту AS.
В составе московского «Спартака» Коста выступал с 2013 по 2016 год.
- 25 апреля 2020
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