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Премьер-министр Польши разрешил возобновить сезон в чемпионате страны к концу мая

Премьер-министр Польши разрешил возобновить сезон в чемпионате страны к концу мая
Футбол / Прочие турниры 0

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разрешил возобновить сезон в чемпионате страны к концу мая. Ранее из-за пандемии коронавируса турнир был приостановлен 13 марта.

«Мы хотим вернуться к проведению спортивных мероприятий в ближайшее время. Спорт — это не только здоровье, но и важная часть жизни общества. Сейчас можно проводить индивидуальные тренировки, а с 4 мая люди смогут вернуться на спортивные площадки на открытом воздухе. Позже мы откроем спортивные залы и фитнес-центры. А к концу мая мы возобновим матчи чемпионата страны по футболу, которые будут проводится со зрителями. Спорт вернётся на стадионы в наши дома». — приводит слова Моравецкого Wprost.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. С тех пор в мире выявлено более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 800 тыс. человек.

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