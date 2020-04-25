Маркао — о жизни в России: мимо пробежал голый человек и нырнул в ледяную воду

Бывший нападающий «Спартака» бразилец Маркао рассказал забавную историю, случившуюся во время его выступлений за российский клуб.
«Часто ходили с друзьями в бразильские рестораны поесть барбекю. Однажды отправились туда зимой, в морозную погоду. Кругом – снег. Идём, укутаны в тёплую одежду. И вдруг мимо пробегает голый мужчина. Разбегается и ныряет в воду. В ледяную воду! Всё было во льду! Я очень испугался. Что с ним?! Но друзья сказали, что всё нормально, якобы это полезно для здоровья. Русские – удивительные.
Легко ли перенёс мороз в "том самом" матче с «Арсеналом»? Шутите? Дружище, я неоднократно играл на снегу – в Италии, Германии, Швейцарии. Но никогда, повторю, никогда мне не было так холодно. Это был кошмар. Даже не знаю, как всё это описать. Просто поверьте. После матча у меня замёрзло всё — ноги, руки, лицо. Даже не мог говорить! И отходил потом несколько часов", — сказал Маркао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.
С полным интервью Маркао можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 25 апреля 2020
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