Лавров: одному из грандов мирового футбола не разрешили получить помощь в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одному известному европейскому клубу не разрешили воспользоваться помощью российского фонда в борьбе с коронавирусом.
«Не поверил, что это могло случиться, но видел оригиналы документов, о которых идёт речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду, не буду оглашать название. Это неправительственный фонд, занимается благотворительностью и во время пандемии наладил закупки и распространение оборудования и препаратов, которые необходимы для противодействия коронавирусу.
И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал еще одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: «Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать». Когда либерализм проявляется в такого рода вещах, то, наверное, он сам себя дискредитирует лучше, чем любые критики», – приводит «Р-Спорт» слова Лаврова, сказанные в программе «Большая игра» на Первом канале.
- 25 апреля 2020
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