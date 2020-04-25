Глушаков: Титов — это легенда. Я отойду в запас

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о бывшем футболисте московского клуба Егоре Титове. Глушакова попросили выбрать идеальную команду из чемпионских составов «Спартака» 2001-го и 2017-го годов.
«Титов — это легенда. Он столько сделал для «Спартака»! Столько лет провел в клубе, столько голов забил. Я отойду в запас. Это будет объективно и правильно», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».
Титов с 1992 года играл за московский «Спартак», с 1995-го — в основном составе. В составе красно-белых в чемпионатах России провёл 324 матча, в которых забил 87 голов. Выступал за сборную России, был капитаном команды. Покинул московский клуб в 2008-м. 19 марта 2010 года Титов объявил о завершении спортивной карьеры.
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