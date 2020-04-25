«ПСЖ» придётся заплатить «Интеру» на € 15 млн больше, если Икарди будет продан «Ювентусу»

Руководство «Пари Сен-Жермен» будет вынуждено дополнительно заплатить € 15 млн миланскому «Интеру», если нападающий Мауро Икарди после выкупа будет продан другому клубу итальянской Серии А, сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

Икарди выступает за «ПСЖ» на правах аренды с сентября 2019 года. По информации СМИ, 27-летний аргентинец хочет вернуться в Италию. В его услугах заинтересован туринский «Ювентус».

Парижский клуб может выкупить Мауро у «Интера» за € 70 млн. Ранее сообщалось, что действующие чемпионы французской Лиги 1 собираются воспользоваться этой опцией, чтобы затем продать его в «Ювентус».

В нынешнем сезоне Икарди забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах чемпионата Франции. В 6 встречах Лиги чемпионов форвард записал в актив 5 голов.