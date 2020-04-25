Депутат Лебедев: если не доиграем РПЛ, то можем потерять половину наших клубов

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев заявил, что текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги необходимо доиграть.

«РПЛ нужно доиграть, должен сохраниться спортивный принцип. Осталось всего восемь туров, за полтора месяца можно справиться, учитывая даже игры Кубка России. Да, мне как болельщику „Локомотива“, было бы приятно, если бы чемпионат завершили при нынешней таблице. Но по отношению к остальным командам это будет несправедливо.

Футболисты, тренеры готовы доиграть чемпионат до конца. Если не доиграть, то будут большие финансовые потери. Сейчас клубы не в состоянии покрыть расходы, а если не доиграть, то можем потерять половину действующих клубов РПЛ — они просто обанкротятся. Главный вопрос: доигрывать со зрителями или без. Вряд ли в течение лета массовые мероприятия будут разрешены", — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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