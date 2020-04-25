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«Перес по-прежнему мечтает купить Неймара». Бывший агент бразильца раскрыл планы «Реала»

«Перес по-прежнему мечтает купить Неймара». Бывший агент бразильца раскрыл планы «Реала»
Футбол / Испания 0

Вагнер Рибейро, бывший агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, рассказал, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес всё ещё заинтересован в покупке 28-летнего бразильца. По его словам, босс «сливочных» мечтает об этом трансфере со времён выступлений Неймара за «Сантос».

«Флорентино по-прежнему мечтает купить Неймара». В прошлом году, в мае, я был в его офисе и он сказал мне об этом», — приводит слова Рибейро Goal со ссылкой на канал комментатора Хорхе Николы в YouTube.

Ранее сообщалось, что в услугах Неймара заинтересована каталонская «Барселона», за которую бразилец выступал с 2013 по 2017 год.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в € 128 млн.

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