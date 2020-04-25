Холанд: у меня два самых больших кумира — Роналду и Ибрагимович

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, кого считает примером для подражания.



«Мой самым большой кумир? Не могу назвать одного, назову двоих — Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича.



Когда весь стадион скандирует «Эрлинг Холанд», если честно, наверное, это лучшее чувство из тех, что испытывал. Просто неописуемо», – приводит пресс-служба «Боруссии» ответы Холанда на вопросы болельщиков в «Твиттере».

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провёл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.

Ранее Холанд принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.