Фабио Капелло: футболисты должны понять, насколько им повезло, и помочь простым людям

Бывший главный тренер сборной России и национальной команды Англии Фабио Капелло считает, что в условиях пандемии коронавируса игроки должны больше помогать простым людям.
«Алессандро Дель Пьеро собирает средства для итальянского Красного Креста, а Райан Гиггз предоставил комнаты медицинским работникам в своём отеле в Манчестере. Это отличные примеры того, как футбольные люди или команды могут делать добро и показать, что им не всё равно. Но делаем ли мы достаточно?
Во многих странах велись серьёзные споры, должны ли игроки соглашаться на сокращение зарплат. Не могу говорить о зарплатах, поскольку это внутреннее дело клубов, но уверен, что профессиональные футболисты, зарабатывающие много денег, должны понять, насколько им повезло, и оказать поддержку людям из их местных сообществ в это ужасное время.
Говорю не только о деньгах. Речь об уделённом времени. Нужно извлекать пользу из своего статуса и быть активным членом общества. Именно местные сообщества поддерживают клубы и оплачивают телевизионные подписки, которые делают спорт настолько прибыльным, а игроков — богатыми», — приводит слова Капелло Laureus.
- 25 апреля 2020
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