Все футбольные турниры в Таджикистане приостановлены до 10 мая

Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила о временной паузе во всех внутренних соревнованиях.
«Мы полностью поддерживаем решения Республиканского штаба по профилактике коронавируса COVID-19 в стране, принятые сегодня о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий, в целях защиты здоровья и безопасности населения.
В связи с этим мы приняли решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу. Воскресные матчи 4-го тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура матчи высшего дивизиона будут временно приостановлены», — говорится в сообщении ФФТ.
Когда пандемия коронавируса отступит, а мы сможем вернуться в мир спорта? «Чемпионат» подготовил ролик, в котором разобрал ситуацию в ведущих футбольных лигах Европы.
Видео можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.
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