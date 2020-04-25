Все футбольные турниры в Таджикистане приостановлены до 10 мая

Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила о временной паузе во всех внутренних соревнованиях.

«Мы полностью поддерживаем решения Республиканского штаба по профилактике коронавируса COVID-19 в стране, принятые сегодня о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий, в целях защиты здоровья и безопасности населения.

В связи с этим мы приняли решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу. Воскресные матчи 4-го тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура матчи высшего дивизиона будут временно приостановлены», — говорится в сообщении ФФТ.

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