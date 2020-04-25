Тарасов с дочкой покатался на велосипеде и покормил уток
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал в «сториз» своего «Инстаграма» видео со своей дочкой Миланой.
В ролике показано, как футболист покатал ребёнка на велосипеде. Кроме того, во время прогулки по городу Тарасов вместе с Миланой покормили уток.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Тарасов опубликовал видео с женой Анастасией. В ролике футболист с супругой едет на машине. «Выехали на тусовку с женой. Продукты закончились дома», — пошутил Тарасов.
Тарасов присоединился к «Рубину» в феврале этого года на правах свободного агента, однако спустя три дня после подписания контракта сломал ногу. До этого хавбек пребывал без клуба с момента истечения соглашения с «Локомотивом» летом 2019 года.
Дмитрий Тарасов с женой съездил на «тусовку»
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