Губерниев: лидер сборной был и есть Дзюба, вне зависимости от того, играет он или нет

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба остаётся лидером сборной России.
«Лидер сборной был и есть Дзюба, вне зависимости от того, играет он в отчётном матче или нет. У нас много прекрасных футболистов — тот же Головин. Мы же знаем этих людей. Я, как футбольный обозреватель, всех уже назвал: хорош Джикия, хорош Зобнин, до сих пор даже Жирков хорош, у него вторая молодость.
Я ж футбольный обозреватель, я всех знаю. Еще раз повторяю: мы как-то с Геничем вот раз четыре года назад в Париже обсуждали. Он говорит: «Ну что ж ты, Губерниев, не назвал ни одного футболиста сборной Франции. У нас с ним был эфир после какого-то матча. Я говорю: «Генич, мастерство телевизионного ведущего, чтобы их назвал ты, ты же играл в футбол, а не я».
Поэтому я делаю всё, чтобы раскрылся Талалаев, Аршавин, Быстров. Чтобы они блистали. А я просто буду задавать вопросы, прерывать иногда, иногда даже прерывать бесцеремонно, потому что этого требует закон жанра. Потому что я модератор, я ведущий. Чего мне умничать, понимаю я в футболе или нет?» — цитирует Губерниева «Р-Спорт».
- 25 апреля 2020
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