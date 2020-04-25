Сын президента тульского «Арсенала» Аджоева стал руководителем «Твери»

Мамука Аджоев, сын президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева, назначен на должность руководителя ФК «Тверь», о создании которого стало известно в начале апреля.

«АНО «Футбольный клуб «Тверь» была зарегистрирована 9 апреля 2020 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственным учредителем АНО «ФК «Тверь» является министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. Президентом футбольного клуба, название которого выбирали голосованием в Интернете, стал Мамука Гурамович Аджоев», — пишет Tverisport.



Мамука Аджоев — старший сын президента Гурама Аджоева. Когда Гурам Аджоев работал спортивным директором московского «Динамо», Мамука был его помощником в структуре клуба.

В начале апреля правительство Тверской области подписало распоряжение о создании профессионального футбольного клуба «Тверь». Сообщалось, что «Тверь» будет сотрудничать с президентом тульского «Арсенала» Гурамом Аджоевым.



До 2017 года Тверскую область в первенстве ПФЛ представлял футбольный клуб «Волга», созданный в 1957 году. В свой 60-летний юбилей этот клуб был расформирован из-за отсутствия финансирования.