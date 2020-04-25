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«Арсенал» вернётся к тренировкам несмотря на режим изоляции

«Арсенал» вернётся к тренировкам несмотря на режим изоляции
Футбол / Англия 0

Футболисты лондонского «Арсенала» вернутся к тренировкам на своей базе в Колни на следующей неделе, несмотря на то что Великобритания из-за пандемии коронавируса находится в режиме изоляции, сообщает ESPN.

Источники сообщают, что клуб установил строгие правила касательно возвращения к тренировкам. Игроки будут добираться до базы в индивидуальном порядке. Футболистам необходимо приезжать сразу на тренировочные поля, все здания тренинг-центра будут закрыты. Игроки вернутся домой сразу после тренировки, не принимая душ и не обедая на базе, как происходило раньше.

На сегодняшний день английская Премьер-лига приостановлена на неопределенный срок. Руководители английской Премьер-лиги, Английской футбольной лиги (EFL) и Ассоциации профессиональных футболистов (LMA) заявляли, что футбол в стране возобновится тогда, когда «это будет безопасно для всех».

АПЛ: футбол возобновится тогда, когда станет безопасно
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