«Арсенал» вернётся к тренировкам несмотря на режим изоляции

Футболисты лондонского «Арсенала» вернутся к тренировкам на своей базе в Колни на следующей неделе, несмотря на то что Великобритания из-за пандемии коронавируса находится в режиме изоляции, сообщает ESPN.
Источники сообщают, что клуб установил строгие правила касательно возвращения к тренировкам. Игроки будут добираться до базы в индивидуальном порядке. Футболистам необходимо приезжать сразу на тренировочные поля, все здания тренинг-центра будут закрыты. Игроки вернутся домой сразу после тренировки, не принимая душ и не обедая на базе, как происходило раньше.
На сегодняшний день английская Премьер-лига приостановлена на неопределенный срок. Руководители английской Премьер-лиги, Английской футбольной лиги (EFL) и Ассоциации профессиональных футболистов (LMA) заявляли, что футбол в стране возобновится тогда, когда «это будет безопасно для всех».
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