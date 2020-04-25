Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» не хватает одного или двух защитников

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился своим мнением о нынешней команде «красных дьяволов».

«Юнайтед» предстоит ещё много работы. Они всё ещё сильно отстают от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Но ситуация сейчас намного лучше, чем была полгода-год назад. Новые игроки хорошо прижились и со временем станут ещё лучше.

«Юнайтед» сделает большой шаг вперёд, если хорошо закончит этот сезон и снова совершит несколько успешных трансферов. Люди продолжают говорить, что большим клубам нужны атакующие игроки, но я считаю, что «Юнайтед» не хватает одного или двух защитников.

Я не уверен в их паре центральных защитников. Им нужен ещё один футболист на этой позиции. И меня совсем не убедил Люк Шоу. Для молодого парня Брэндон Уильямс неплохо справляется, хоть он и правша, играющий слева», — цитирует Кина Sky Sports.