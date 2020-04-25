Юпамекано попросил «Лейпциг» продать его в «Баварию» за сумму ниже отступных

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано согласился перейти в «Баварию», сообщает Soccerlink.

Теперь Юпамекано ведёт переговоры с «Лейпцигом», так как хочет добиться снижения требуемой за переход суммы. «Лейпциг» хочет получить за 21-летнего защитника € 58 млн, прописанные в качестве отступных в контракте футболиста.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан попросил руководство клуба усилить центр обороны. Приоритетным вариантом для французского специалиста является Деотшанкюль Юпамекано. Защитником интересовался также «Милан», который мог заплатить за игрока € 60 млн.

Контракт Юпамекано с «РБ Лейпциг» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость 21-летнего француза оценивается в € 45 млн.