В Испании уже с 2 мая могут разрешить занятия спортом и прогулки

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что в случае сохранения положительной динамики в ситуации с коронавирусом, уже с начала мая людям разрешат гулять на улице и заниматься спортом.
«Мы собираемся снять некоторые ограничения. Важно, чтобы все продолжали следовать правилам. Важно не недооценивать врага. Нужно всё делать с максимальной осторожностью.
Если ситуация продолжит быть благоприятной, с 2 мая можно будет заниматься спортом и совершать прогулки. В случае отсутствия распространения инфекции последуют новые послабления», — приводит слова Санчеса Marca.
В чемпионате Испании по футболу выступают два российских игрока — Фёдор Смолов («Сельта») и Денис Черышев («Валенсия»). В начале апреля Смолов вернулся в Москву без разрешения клуба. Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк сказал, что команда из Виго не собирается выкупать форварда у московского «Локомотива».
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