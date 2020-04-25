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Обладатель «Золотой бутсы» — 1991: жалею, что выбрал «Интер» вместо «Реала» или «Барсы»

Обладатель «Золотой бутсы» — 1991: жалею, что выбрал «Интер» вместо «Реала» или «Барсы»
Футбол / Италия 0

Экс-форвард национальных команд Югославии и Македонии, обладатель «Золотой бутсы» 1991 года Дарко Панчев сказал, что сожалеет о переходе в миланский «Интер» из «Црвены Звезды» в 1992 году.

«Моя самая большая ошибка — переход в «Интер». Я стал игроком команды с очень плохой атмосферой, команды, которая больше полагалась на оборону. На меня там смотрели по-другому, потому что для них я был чужаком. Это не помогало адаптироваться.

Но это была моя ошибка, поскольку я мог пойти играть в мадридский «Реал», «Барселону» или «Манчестер Юнайтед», которые в то время следили за мной», — приводит слова бывшего нападающего Goal.

Панчев выступал за «Интер» до 1995 года. Спустя два сезона футболист завершил карьеру. В составе чёрно-синих он провёл 29 матчей и забил 10 голов.

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