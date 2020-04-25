Игрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, выведен из комы

Фредерик Герра, агент полузащитника «Монпелье» Жуниора Самбия, сообщил, что его клиент выведен из состояния искусственной комы, в которую был введён после заражения коронавирусом.
«Его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровление будет долгим, но он больше не в коме. Скорее всего, нас ждут хорошие новости. Он дышит самостоятельно, это отлично», — цитирует Герра RTL.
Самбия, госпитализированный с симптомами коронавируса, ранее был введён в искусственную кому.
По информации источника, у 23-летнего футболиста подтвердился коронавирус. Накануне Самбия был переведён в отделение реанимации из-за ухудшения состояния здоровья.
В этом сезоне Самбия принял участие в 22 матчах за «Монпелье» на всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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