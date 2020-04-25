Суаресу дважды прокинули мяч между ног на тренировке «Барселоны». Видео

«Барселона» в своём официальном «твиттере» опубликовала видео с тренировки команды, в ходе которой футболисты поиздевались над нападающим Луисом Суаресом.

Во время занятия в «квадрате» партнёры по команде дважды подряд смогли прокинуть мяч между ног уругвайскому футболисту.

Ранее стало известно, что Суарес восстановился после травмы и готов приступить к тренировкам в общей группе. Футболист будет полностью готов вернуться на поле, когда возобновится чемпионат Испании. Форвард перенёс операцию на колене в январе. Сроки восстановления игрока должны были составить около четырёх месяцев, но он сумел вернуться быстрее.



Напомним, из-за пандемии коронавируса розыгрыш Примеры в настоящее время приостановлен.



Суарес перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 81,72 млн. В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.