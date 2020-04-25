Роберто Манчини: рано или поздно мой «Интер» выиграл бы Лигу чемпионов

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини вспомнил о временах, когда он возглавлял миланский «Интер» (2004–2008, 2014–2016).
«Мы создали очень сильную команду, но после моего ухода у них появилось ещё четверо или пятеро сильных футболистов. Рано или поздно тот «Интер» сумел бы выиграть Лигу чемпионов. Я начал ту эру, но, конечно, заслуга принадлежит и Жозе Моуринью.
Вернувшись в «Интер», я продолжал верить в то, что мне говорили. Несмотря на это, в течение нескольких месяцев мы возглавляли таблицу Серии А. Потратив немного больше времени, мы могли бы добиться успеха и тогда», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
В 2010 году «Интер» под руководством Моуринью стал чемпионом Серии А, выиграл Кубок Италии и завоевал титул Лиги чемпионов.
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