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Роберто Манчини: рано или поздно мой «Интер» выиграл бы Лигу чемпионов

Роберто Манчини: рано или поздно мой «Интер» выиграл бы Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини вспомнил о временах, когда он возглавлял миланский «Интер» (2004–2008, 2014–2016).

«Мы создали очень сильную команду, но после моего ухода у них появилось ещё четверо или пятеро сильных футболистов. Рано или поздно тот «Интер» сумел бы выиграть Лигу чемпионов. Я начал ту эру, но, конечно, заслуга принадлежит и Жозе Моуринью.

Вернувшись в «Интер», я продолжал верить в то, что мне говорили. Несмотря на это, в течение нескольких месяцев мы возглавляли таблицу Серии А. Потратив немного больше времени, мы могли бы добиться успеха и тогда», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В 2010 году «Интер» под руководством Моуринью стал чемпионом Серии А, выиграл Кубок Италии и завоевал титул Лиги чемпионов.

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