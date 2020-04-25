Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro

25 апреля состоялись матчи дневного и вечернего турниров Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Игроки управляли командами в режиме FIFA Ultimate Team.
Дневной турнир. Плей-офф
1/2 финала: Кленов («Интер») — Уразбахтин («Милан») — 1:2 ОТ
1/2 финала: Пелехацкий («Манчестер Юнайтед») — Ординарцев («Реал») — 4:5
За 3-е место: Кленов («Интер») — Пелехацкий («Манчестер Юнайтед») — 4:2 ОТ
Финал: Ординарцев («Реал») — Уразбахтин («Милан») — 1:3
Вечерний турнир. Плей-офф
1/2 финала: Запорожец («Бавария») — Пурювкин («Вольфсбург») — 3:2
1/2 финала: Бренёв (дортмундская «Боруссия») — Скуратов («Барселона») — 1:0
За 3-е место: Скуратов («Барселона») — Пурювкин («Вольфсбург») — 3:3
Финал: Запорожец («Бавария») — Бренёв (дортмундская «Боруссия») — 3:2
Матчи Championat.com Liga Pro транслируются на «Чемпионате» и в сервисе Twitch.
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