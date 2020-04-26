Хавбек «СКА-Хабаровска»: в Венгрии игрок-нацист на моих бутсах написал «F*** Russia»

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири рассказал об общении с одноклубником-нацистом в Венгрии.
«В «Печи» распределение по раздевалке — легионеры и венгры. Душили друг друга, только так. В один день пришел с новыми бутсами, заказал салатовые, такие классные. Пришли, открываю, а там на бутсах написано — «F*** Russia». До слез обидно было. Я еще молодой был, купил бутсы, денег было не так много, а мне вот такое прилетает. Их юмора тогда я так и не понял.
Подошел к капитану, он оказался хорошим человеком. Другого такого нормального венгра я там так и не увидел. Он мне сказал, чтобы не переживал, вопрос решит. Капитан тогда при мне всю команду собрал и помимо плохих матерных слов в адрес футболистов говорит: «Чтобы завтра у парня новые бутсы были, все скидываетесь».
Я потом узнал, кто это сделал, это оказался нацист. Был у нас такой местный футболист, часто такие вещи делал. Особенно по отношению к легионерам. Шутки его я вообще не воспринимал, иногда расистские, иногда просто дичайшие. Он мог подойти и сказать: «Возьми ключи от моего дома, а то я устал уже от своей жены, забирай её и делай всё, что тебе хочется». Когда впервые услышал это, в ауте был. Я родился в Советском Союзе, в грузинской семье, для меня это был нонсенс, а для них норма.
Бутсы пошёл оттирать ацетоном, в итоге стер их все к чертям, но мне все-таки купили новые, правда, не салатовые, ха-ха. Драки, конечно, были. Сразу на первый день просмотра в «Печи». С этим венгром-нацистом как раз. Отношения у нас сразу не заладились. Там часто дрались даже после тренировок.
К легионерам там особое отношение было в клубе. Сразу без раскачки дают познать все прелести местного отношения к себе. Я сразу понял, что один из них нацист, нельзя быть таким ненормальным. Он ненавидел легионеров, бил постоянно исподтишка. А меня вообще просто подошел и ударил прямо на просмотре, думал, наверное, что испугаюсь. А я ему в ответ, и начали драться. Тренер нас выгнал обоих, но меня на следующий день всё равно подписали», — цитирует Sport24 Квеквескири.
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