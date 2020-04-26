Месси почтил память Вилановы в шестую годовщину его смерти

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал изображение бывшего главного тренера каталонцев Тито Вилановы, скоропостижно скончавшегося в апреле 2014 года.

На картинке изображён Виланова, стоящий на «Камп Ноу». На трибунах висит черный баннер с надписью «Тито навсегда».

Ранее «Барселона» почтила память Вилановы. «Шесть лет без Тито Вилановы. Вечная память», — написано в «твиттере» каталонского клуба.



В системе «Барселоны» Виланова проработал на протяжении шести лет — с 2007 по 2013 год. В 2012 году Тито возглавил каталонский клуб, однако по итогам первого сезона у руля команды он покинул пост из-за проблем со здоровьем. В том сезоне сине-гранатовые стали чемпионами Испании.



Именем Тито Вилановы в феврале 2015 года названо главное тренировочное поле на базе футбольного клуба «Барселона» — Ciutat Esportiva.