«Никто же не говорит, что Марадона плохо защищался». Мартинес — о критике в адрес Лукаку

Главный тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес встал на защиту нападающего миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

«Эксперты постоянно стараются подчеркнуть, чего футболисту не хватает, чего он не делает. При этом у каких-то игроков отмечается только хорошее. Ромелу провёл два феноменальных сезона в «Эвертоне», но как только он перешёл в «Манчестер Юнайтед», люди начали выделить те матчи, когда ему не удавалось забить.

Меня это поразило, поскольку Лукаку обладает выдающимися навыками. Он бомбардир, его нельзя оценивать по другим вещам. Никто же не говорит, что Диего Марадона не был способен отобрать мяч, плохо защищался при стандартах и не использовал правую ногу. Ромелу — бомбардир. Это его работа, и с ней он справляется лучше всего», — цитирует Мартинеса Football Italia со ссылкой на The Times.