Медики итальянских клубов не возражают против возвращения сезона

Представители медицинских штабов клубов чемпионата Италии не возражают против возобновления сезона в Серии А, сообщает Corriere della Sera.
«Никто из нас не хочет досрочного прекращения чемпионата и попыток заблокировать продолжение сезона мы не делаем. Нам всем хочется, чтобы турнир завершился по спортивному принципу. Но это должно быть сделано безопасно. А безопасность — вопрос времени», — говорится в обращении медиков.
Итальянские футбольные власти планируют возобновить тренировки команд в середине мая, а рестарт чемпионата — на июнь. Ранее Серия А, как и другие футбольные соревнования в Европе, была прервана из-за пандемии коронавируса. На данный момент в турнире сыграно 26 туров, лидирует туринский «Ювентус», опережая «Лацио» на одно очко.
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