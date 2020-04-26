«Олимпиакос» может отправиться во второй дивизион за договорной матч

Греческий «Олимпиакос» может быть отправлен во второй дивизион. Клуб подозревают в участии в договорном матче, сообщает SDNA.

Под подозрение попал матч чемпионата Греции сезона-2014/2015 с «Атромитосом» (2:1), сейчас его изучают представители греческой футбольной федерации. Если договорной характер матча будет установлен, оба клуба получат штраф в размере € 3 млн, будут отправлены во второй дивизион, а их владельцы получат запрет на занятие футбольной деятельностью.

Федерация также изучает другие игры с участием «Олимпиакоса». Клуб из Пирея — самый титулованный в стране. На счету «Олимпиакоса» 44 победы в чемпионате страны. Клуб лидирует и в текущем розыгрыше чемпионата Греции, прерванном из-за пандемии коронавируса.