«Олимпиакос» может отправиться во второй дивизион за договорной матч
Греческий «Олимпиакос» может быть отправлен во второй дивизион. Клуб подозревают в участии в договорном матче, сообщает SDNA.
Под подозрение попал матч чемпионата Греции сезона-2014/2015 с «Атромитосом» (2:1), сейчас его изучают представители греческой футбольной федерации. Если договорной характер матча будет установлен, оба клуба получат штраф в размере € 3 млн, будут отправлены во второй дивизион, а их владельцы получат запрет на занятие футбольной деятельностью.
Федерация также изучает другие игры с участием «Олимпиакоса». Клуб из Пирея — самый титулованный в стране. На счету «Олимпиакоса» 44 победы в чемпионате страны. Клуб лидирует и в текущем розыгрыше чемпионата Греции, прерванном из-за пандемии коронавируса.
Экс-секретарь «Осасуны» получил 8 лет тюрьмы за организацию договорных матчей в Ла Лиге
Читайте также
- 26 апреля 2020
-
01:56
-
01:38
-
00:57
-
00:55
-
00:30
-
00:23
-
00:21
- 25 апреля 2020
-
23:58
-
23:54
-
23:46
-
23:18
-
23:07
-
22:49
-
22:43
-
22:16
-
22:15
-
21:54
-
21:44
-
21:28
-
21:11
-
20:56
-
20:39
-
20:30
-
20:19
-
19:56
-
19:40
-
19:35
-
19:29
-
19:23
-
19:02
-
18:57
-
18:38
-
18:24
-
18:15
-
18:04
Партнерский контент