Игрок «Венеции» вылечился от коронавируса
Полузащитник итальянской «Венеции» Антонио Джуниор Вакка излечился от коронавируса. Он стал первым игроком Серии В, у которого был диагностировал COVID-19, сообщает Football Italia.
Диагноз был поставлен Вакке 6 апреля.
Серия В, как и другие спортивные соревнования в мире, была прервана из-за пандемии коронавируса. После 28 сыгранных туров «Венеция» располагается на 16 месте в турнирной таблице.
Италия — одна из наиболее пострадавших от COVID-19 стран. На данный момент в ней зафиксировано более195 тысяч случаев заболевания, 63 120 человек умерли, 26 384 скончались. Футбольный сезон в Италии планируется возобновить в июне, на май предварительно запланирован рестарт тренировок в Серии А в Серии В.
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