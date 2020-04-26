Эрлинг Холанд: моё любимое блюдо — кебаб-пицца

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в «твиттере» клуба рассказал, как проводит свободное время.

«Много тренируюсь, постоянно медитирую, играю в друзьями в FIFA. Что люблю есть? Моё любимое блюдо — кебаб-пицца», — сказал Холанд.

Кебаб-пицца — острое блюдо, придуманное мигрантами в Швеции, популярное в ресторанах быстрого питания скандинавских стран. Оно представляет из себя пиццу с томатным соусом, в качестве начинки в которой используется мясо, обжаренное на вертеле.

Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Зальцбурга» в зимнее трансферное окно сезона-2019/2020. В чемпионате Германии, прерванном из-за пандемии коронавируса, он провёл за дортмундцев восемь матчей и забил девять мячей. В дебютном матче с «Аугсбургом» сделал хет-трик.