Эрлинг Холанд: моё любимое блюдо — кебаб-пицца

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в «твиттере» клуба рассказал, как проводит свободное время.
«Много тренируюсь, постоянно медитирую, играю в друзьями в FIFA. Что люблю есть? Моё любимое блюдо — кебаб-пицца», — сказал Холанд.
Кебаб-пицца — острое блюдо, придуманное мигрантами в Швеции, популярное в ресторанах быстрого питания скандинавских стран. Оно представляет из себя пиццу с томатным соусом, в качестве начинки в которой используется мясо, обжаренное на вертеле.
Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Зальцбурга» в зимнее трансферное окно сезона-2019/2020. В чемпионате Германии, прерванном из-за пандемии коронавируса, он провёл за дортмундцев восемь матчей и забил девять мячей. В дебютном матче с «Аугсбургом» сделал хет-трик.
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