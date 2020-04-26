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Кевин Де Брёйне станет отцом в третий раз

Кевин Де Брёйне станет отцом в третий раз
Футбол / Англия 0

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором объявил, что его жена Лакруа беременна.

Пара ожидает дочь. Супруги Де Брёйне уже воспитывают двоих сыновей — четырёхлетнего Мэйсона Миллиана и Рома, которому недавно исполнился год. «Недостающая часть паззла. Наша дочь», — написал в посте Де Брёйне.

Кевин Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года, он перешёл в английский клуб из «Вольфсбурга». В составе «горожан» он дважды выиграл чемпионат Англии и один раз — Кубок страны. В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, бельгиец провёл за «Сити» 26 матчей, забил девять мячей и получил две жёлтых карточки.

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