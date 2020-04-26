Игрок «Лацио» может перейти в «Ливерпуль»

Аргентинский полузащитник римского «Лацио» Хоакин Корреа может перейти в «Ливерпуль», сообщает Daily Mail.

Клуб рассматривает Корреа как «усиление скамейки», то есть игрока, который сможет заменить основных игроков группы атаки «Ливерпуля»: Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохаммеда Салаха. Действующий контракт Корреа с «Лацио» действует до лета 2024 года, а сумма трансфера может составить€ 30 млн.

Хоакин Корреа перешёл в «Лацио» в 2018 году из испанской «Севильи» за € 16 млн и подписал контракт на пять лет. В составе римского клуба он выиграл Кубок и Суперкубок Италии. В текущем розыгрыше чемпионата страны, прерванном из-за пандемии коронавируса, Корреа провёл за «Лацио» 22 матча, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.