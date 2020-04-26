Игрок испанского клуба отказался играть во время эпидемии коронавируса
Защитник испанского «Кадиса» Фали Хименес заявил, что не будет играть в футбол, пока пандемия коронавируса не прекратится.
«Я мечтаю вернуться на поле, но зачем это делать, когда в стране умирают по 400 человек в день? Хорошо, что мы, футболисты, можем позволить себе не получать зарплату несколько месяцев, пока не придумают вакцину от COVID-19. Я помогу тем, кто зарабатывает меньше и не может долго находиться без работы. Лучше я буду есть хлеб с маслом, чем подвергать риску жизнь и здоровье моей семьи. Даже за миллионы евро я не буду подвергать себя опасности», — приводит слова Хименеса Cadena Cope.
«Кадис» лидирует в испанской Сегунде, розыгрыш которой был прерван из-за пандемии коронавируса.
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