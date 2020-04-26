Юрий Вернидуб — о чемпионате Беларуси: пусть все завидуют, что мы играем

Главный тренер солигорского «Шахтёра», выступающего в чемпионате Беларуси, Юрий Вернидуб поделился мнением о турнире. Высшая лига Беларуси — единственный в Европе футбольный турнир, не приостановленный из-за пандемии коронавируса.
«В Беларуси в этом году чемпионат шикарный. Смотрю, как играют другие команды, и не могу понять, что происходит и как. Это ж класс.
Пишут, мол, нету футбола. Ну, ребята, вы посмотрите футбол. Я всегда удивлялся и мне нравился польский футбол, потому что в польском футболе чемпионат всегда до последнего тура, до последнего тура там решается первое, второе и третье места.
А что, сейчас в Беларуси не то же самое? Вы посмотрите, какой накал, какая борьба. Это супер. Пусть завидуют и пусть смотрят, что мы играем. И выбирают классных футболистов себе в чемпионаты. Та же Россия считает, что у них суперчемпионат… Надо показывать и продавать, пока есть такая возможность», — приводит слова Вернидуба Tribuna.
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