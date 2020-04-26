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Диего Коста: Конте не смог бы проработать в «Реале» даже сезон

Диего Коста: Конте не смог бы проработать в «Реале» даже сезон
Футбол / Англия 0

Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста поделился мнением о главном тренере миланского «Интера» Антонио Конте, под руководством которого он играл в «Челси» в 2016-2017 годах.

«У нас было не всё гладко за пределами поля, но я считаю его великолепным тренером. Никакого негатива к Конте у меня нет. Но для того, чтобы стать тренером мирового класса, ему нужно изменить отношение к людям, с которыми они работает. Он чересчур подозрительный, в клубе вроде „Реала“ он бы не смог отработать даже сезон», — приводит слова Косты ESPN.

Именно Конте стал инициатором ухода Диего Косты из «Челси», сообщив ему об этом в мессенджере. Вместе игрок и тренер привели лондонцев к чемпионскому титулу в сезоне-2016/2017.

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