Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с девушками

«Эвертон» раскритиковал форварда Мойзе Кина за участие в вечеринке, которую он организовал в своей квартире, на фоне пандемии коронавируса, сообщает Marca.
По данным источника, Кин опубликовал видео с вечеринки с девушками в одной из закрытых групп в Snapchat. «Эвертон», узнав о нарушении карантина со стороны футболиста, выразил своё разочарование и дал понять, что такие действия являются недопустимыми.
Также недоволен поведением Кина и главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.
Кин — воспитанник «Ювентуса». Нападающий перешёл из туринского клуба в английский «Эвертон» летом 2019 года. Трансфер обошёлся «ирискам» в € 27,5 млн.
В нынешнем сезоне Кин провёл в английской Премьер-лиге 23 матча, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.
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