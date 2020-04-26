Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с девушками

«Эвертон» раскритиковал форварда Мойзе Кина за участие в вечеринке, которую он организовал в своей квартире, на фоне пандемии коронавируса, сообщает Marca.

По данным источника, Кин опубликовал видео с вечеринки с девушками в одной из закрытых групп в Snapchat. «Эвертон», узнав о нарушении карантина со стороны футболиста, выразил своё разочарование и дал понять, что такие действия являются недопустимыми.

Также недоволен поведением Кина и главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.

Кин — воспитанник «Ювентуса». Нападающий перешёл из туринского клуба в английский «Эвертон» летом 2019 года. Трансфер обошёлся «ирискам» в € 27,5 млн.

В нынешнем сезоне Кин провёл в английской Премьер-лиге 23 матча, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.