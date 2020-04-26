Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами с участием «ПСЖ»
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грей назвал ориентировочные сроки возобновления сезона во Франции, сообщает ESPN.
Сообщается, что футбол во Францию может вернуться в июне двумя кубковыми играми. 13 или 20 июня может состояться финал Кубка Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьеном», а спустя 3 дня планируют провести финальный матч Кубка лиги «ПСЖ» — «Лион».
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,8 млн. случаев заражения. Зарегистрировано более 202 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 816 тыс.
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