«Тоттенхэм» включился в борьбу за Ракитича. В сделку может войти Ндомбеле

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Mundo Deportivo.
Сообщается, что в сделку по трансферу Ракитича может быть включён полузащитник Танги Ндомбеле. Помимо «Тоттенхэма» в услугах Ракитича заинтересованы «Севилья», «Атлетико», «Ювентус» и «Наполи».
В этой кампании Ракитич провёл в составе «Барселоны» 30 матчей во всех турнирах. В его активе 4 результативные передачи. «Барселона» не скрывает желания разгрузить зарплатную ведомость посредством продажи футболиста.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ндомбеле провёл за «Тоттенхэм» 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
«Барселона» после 27 туров возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 58 очков. «Тоттенхэм» занимает восьмое место в АПЛ (41).
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