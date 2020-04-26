Артём Дзюба попал в топ-10 ценных игроков Европы с истекающими контрактами

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба попал в топ-10 самых ценных игроков с истекающими контрактами по версии Football365.

Россиянин занял седьмое место.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Тома Мёнье («ПСЖ»)

2. Виллиан («Челси»)

3. Дрис Мертенс («Наполи»)

4. Эдинсон Кавани («ПСЖ»)

5. Райан Фрэйзер («Борнмут»)

6. Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

7. Артем Дзюба («Зенит»)

8. Левен Курзава («ПСЖ»)

9. Чарлес Арангис («Байер»)

10. Давид Сильва («Манчестер Сити»)

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с питерским клубом истекает летом 2020 года. На данный момент Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 13 голов.