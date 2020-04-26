Отец Хабиба госпитализирован, «Реал» нацелился на Мбаппе и Холанда. Главные новости к утру

Игорь Акинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 европейских лиг, отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу, Артём Дзюба вошёл в топ-10 игроков с истекающими контрактами, «Реал» может купить Мбаппе и Холанда, и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Правоохранительные органы заинтересовались смертью футболиста Самохвалова.

2. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун вновь призвал досрочно завершить розыгрыш Российской Премьер-Лиги.

3. Акинфеев — самый преданный футболист топ-10 европейских лиг. Месси — на третьем месте.

4. Депутат Лебедев: если недоиграем РПЛ, то можем потерять половину наших клубов.

5. Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, попал в больницу.

6. «Арсенал» вернётся к тренировкам, несмотря на режим изоляции.

7. Глава UFC не винит Хабиба Нурмагомедова в срыве боя с Тони Фергюсоном.

8. US Open может пройти не в Нью-Йорке, а в Индиан-Уэллсе.

9. «Реал» планирует подписать Мбаппе и Холанда к юбилею президентства Переса.

10. Артём Дзюба попал в топ-10 ценных игроков Европы с истекающими контрактами.