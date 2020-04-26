В Бундеслиге советуют игрокам отказаться от секса после возобновления сезона

Руководство «Бундеслиги» обсуждает план возобновления футбольного сезона 9 мая, сообщает Daily Mail.

По данным источника, футболисты могут жить в отелях или домах, однако секс и поцелуи будут запрещены, если у одного из партнёров есть симптомы коронавируса. На стадионах могут присутствовать не более 300 человек одновременно. По прибытии на матч футболистам будут измерять температуру. После игры команды должны покинуть поле в разное время. Игроки будут пользоваться только индивидуальными бутылками с напитками. Будут недоступны и командные фотографии, рукопожатия и традиционное сопровождение игроков. Послематчевые интервью должны свестись к минимуму. Перед первой тренировкой все футболисты пройдут тест на коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 202 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 816 тыс. человек.