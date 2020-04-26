Немецкая полиция выступает против возобновления сезона в Бундеслиге

Вице-президент Союза полиции Германии Йорг Радек отметил, что не поддерживает идею возобновления сезона в Бундеслиге 9 мая.



«Прежде всего хочу сказать, что Союз полиции принципиально не против футбольных матчей. Понимаю также, что многим необходимо прекратить смотреть старые игры. Но мы не должны забывать, в какой особой ситуации находимся. Немецкая футбольная лига должна разработать план перезапуска, потому что пока не учитываются все аспекты.



Возобновление сезона будет иметь разрушительные последствия. Можно контролировать происходящее на стадионе, но это не относится к близлежащим территориям. Болельщики не должны собираться у стадионов во время пандемии. Это не только запрещено, но и безответственно. Полиции придётся вмешиваться, если порядок не будет обеспечен», — приводит слова Радека Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 200 тыс. человек. Излечилось более 835 тыс. В Германии по состоянию на 26 апреля зафиксировано более 156 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая