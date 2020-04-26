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Клопп связался с отцом Мбаппе, чтобы выразить заинтересованность в игроке

Клопп связался с отцом Мбаппе, чтобы выразить заинтересованность в игроке
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп связался с отцом нападающего «Пари Сен-Жермен» Киллиана Мбаппе, чтобы убедить игрока перейти в мерсисайдский клуб, сообщает Le10sport.com.

По информации источника, немецкий специалист лично позвонил отцу футболиста и выразил заинтересованность в услугах Мбаппе. В «Ливерпуле» рассматривает кандидатуру Мбаппе в качестве замены Садио Мане. Ранее сообщалось, что сенегальский форвард хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

В этом сезоне чемпионата Франции Мбаппе в 20 матчах забил 18 мячей и отдал 5 результативных передач. На счету французского форварда 5 мячей в семи матчах Лиги чемпионов. Контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года.

Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»
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