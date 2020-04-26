Сезон в чемпионате Мексики досрочно завершён
Федерация футбола Мексики (FMF) на официальном сайте объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 в чемпионате страны из-за пандемии коронавируса.
Чемпионаты во всех мексиканских лигах, включая любительские, также не будут доиграны. По итогам заседания исполнительного комитета организации и комитета по чрезвычайным ситуациям было принято решение о приостановке повышения и понижения команд в классе в следующие шесть сезонов.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 200 тысяч человек. Излечилось более 835 тысяч. В Мексике по состоянию на 26 апреля зафиксировано более 13 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Мексике отменили понижение и повышение команд в классе в высших дивизионах на пять лет
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