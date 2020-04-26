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Финал Кубка Испании могут перенести из Севильи на север страны

Финал Кубка Испании могут перенести из Севильи на север страны
Футбол / Испания 0

Финальный матч Кубка Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад» могут перенести из Севильи на север страны, сообщает Mundo Deportivo.

Матч был запланирован на 18 апреля, однако позже был перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. По данным источника, Федерация футбола Испании рассматривает возможность переноса встречи в другой город, чтобы футболистам было удобнее добираться на матч. Финалисты представляют города с севера Испании, а Севилья находится на юге страны.

Сообщается, если встреча состоится, то при пустых трибунах.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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